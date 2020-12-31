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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri belirlendi
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31.12.2020 - 07:24 |

Son dakika: Kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri belirlendi

Son dakika gelen habere göre kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri belirlendi.

Son dakika: Kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
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