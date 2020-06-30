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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, 1 Ekim'e ertelendi!
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    30.06.2020 - 17:04 | | DHA

    Son dakika... Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, 1 Ekim'e ertelendi!

    Gelen bir son dakika haberine göre, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde coronavirüs nedeniyle bir süredir ara verilen ve daha önce 1 Temmuz'da başlayacağı duyurulan sıcak hava balonu turları, tedbirler kapsamında 1 Ekim'e ertelendi.

    Son dakika... Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, 1 Ekim'e ertelendi!

    Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici imzası ile Kapadokya bölgesinde ticari balon turları düzenleyen firmalara yazı gönderildi. Yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle ticari balon uçuşlarının durdurulduğu ve 1 Temmuz'a kadar ertelendiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

    "Covid-19 pandemisi nedeniyle tedbir amaçlı olarak tüm ticari balon uçuşu faaliyetleri ilk etapta 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. Söz konusu salgının mevcut durumu göz önünde bulundurularak ticari balon uçuşlarının durdurulmasına yönelik alınan tedbirlerin devamına karar verilmiş ve bahsi geçen süre 1 Temmuz'a ertelenmişti. Sıcak Hava Balonu İşletmecileri Derneği’nin 22 balon işletmesi ile Covid-19 pandemisinin dünya genelindeki ekonomik, seyahat ve sağlık etkilerinin devam etmekte olduğu, bu sebeple birçok havayolu işletmesinin Temmuz ve Ağustos aylarında uluslararası uçuşlarını açamayacağından dolayı Kapadokya bölgesine tur düzenleyen turizm acenteleri ve operatörlerle yapılan görüşmelerde turist sayısında olumlu manada bir hareketlilik beklenmediği ve oteller için henüz rezervasyonların bile yapılmadığı ifade edilerek ticari uçuşların 1 Ekim tarihine kadar uzatılması için Genel Müdürlüğümüze talepte bulunulmuştur."

    Yapılan müracaatın dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde dış hat havayolu uçuşlarının yeteri oranda başlamadığından dolayı balon uçuş bölgelerinde bulunan otellerde rezervasyonların istenilen düzeyde olmaması ve balonların fiziki yapısından dolayı sosyal mesafenin korunamayarak salgının yayılımının artma riski bulunması nedeniyle, ticari balon uçuşlarının 1 Ekim tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

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