Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Pandemi süresinde binlerce kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan kısa çalışma ödeneği ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı ile tarih uzatılmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİYOR MU?

Kısa Çalışma Ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart'tan itibaren veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart tarihine kadar uzatıldı.