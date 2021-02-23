23.02.2021 - 13:45 |
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır uygulanan kısa çalışma ödeneği Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği son kez mi uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği bitiyor mu? İşte son gelişmeler.
Pandemi süresinde binlerce kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan kısa çalışma ödeneği ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı ile tarih uzatılmıştı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİYOR MU?
Kısa Çalışma Ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart'tan itibaren veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart tarihine kadar uzatıldı.
Antalya'da vahşet! Engelli adama öldüresiye dayakAntalya'da evlerinin önünde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada yüzde 90 engelli Mümin Kara yüzde 40 engelli eşi Emine Kara ile iki çocukları dövüldü. Yoğun bakıma alınan Mümin Kara'nın, sağ gözünün görme işlevini kaybedebileceği belirtildi. Aileyi darbeden A.Y.'nin, iddiaya göre elindeki soda şişesini göstererek “Hepinizi bu şişeye oturturum" diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.