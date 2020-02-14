Son dakika: Konut satış rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 43,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 55,8 artarak 113 bin 615 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 21 bin 251 konutla ilk sırada (yüzde 18,7) yer aldı. İstanbul'u 11 bin 989 konut satışıyla (yüzde 11,6) Ankara, 7 bin 212 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Hakkari, 11 konutla Ardahan ve 38 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 artarak 42 bin 237'ye çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 7 bin 615 konut ve yüzde 18 payla ilk sırada yer aldı. ipotekli konut satışının en az olduğu iller ise 2'şer konut ile Hakkari ve Ardahan oldu.

Diğer konut satışları ocakta, yıllık bazda yüzde 7,5 artarak 71 bin 378 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 13 bin 636 konut satışı ve yüzde 19,1 ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64,2 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 759 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 198 konut satışıyla Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari oldu.

36 bin 40 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 36 bin 40'a çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul'u 3 bin 199 konut satışıyla Ankara, 2 bin 219 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85,2 artış göstererek 77 bin 575 olarak gerçekleşti.

İstanbul 14 bin 652 konut satışı ve yüzde 18,9 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 68,9 oldu. İstanbul'u 8 bin 790 konut satışıyla Ankara, 4 bin 993 satışla da İzmir takip etti.

Yabancılara 3 bin 907 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Bu alanda ilk sırada 1875 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 762 ile Antalya, 235 ile Ankara, 163 ile Bursa ve 128 ile Yalova izledi.

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 739, İran vatandaşları 678, Rusya vatandaşları 254, Afganistan vatandaşları 204, Yemen vatandaşları 142 konut edindi.