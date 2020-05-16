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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı duyurdu: 28 Mayıs'ta başlayacak
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    16.05.2020 - 18:26 | | AA

    Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı duyurdu: 28 Mayıs'ta başlayacak

    Gelen son dakika haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı

    Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı duyurdu: 28 Mayıs'ta başlayacak

    Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:

    (İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"

    (Kovid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı.

    Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum.

    (İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var"

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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