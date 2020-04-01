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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... LPG'ye çok büyük indirim geldi
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    01.04.2020 - 18:04 | | AA

    Son dakika... LPG'ye çok büyük indirim geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; LPG Oto gaz’da 95 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

    Son dakika... LPG'ye çok büyük indirim geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,20 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ise 5,03 liradan 5,11 liraya çıkacak.

    Otogazın litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 3,43 liradan 2,48 liraya inecek. Otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3,41 liradan 2,46 liraya, İzmir'de ise 3,40 liradan 2,45 liraya düşecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.
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