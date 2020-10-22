Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 olarak bırakıldı.

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faiz artırımı kararı alınacağı görüşünü savundu. Ekonomistlerden 9'u TCMB'nin 200 baz puan faiz artışı beklerken, 12 ekonomist 100-300 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulundu.

TCMB önceki toplantısında faizde 200 baz puan artırıma gitmişti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %11,76, 12 ay sonrası için %10,53 ve 24 ay sonrası için %9,05 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %8,9, 2021 yıl sonu için %6,2 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,75 olarak açıkladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.