85,65BİST1.211-0.07EURO9.381.25USD7.921.44ALTIN480.72-0.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    ABONE OL
    22.10.2020 - 14:03 | | AA

    Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını %10,25 olarak bıraktı.

    Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 olarak bırakıldı.

    Foreks anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faiz artırımı kararı alınacağı görüşünü savundu. Ekonomistlerden 9'u TCMB'nin 200 baz puan faiz artışı beklerken, 12 ekonomist 100-300 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulundu.

    TCMB önceki toplantısında faizde 200 baz puan artırıma gitmişti.

    Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %11,76, 12 ay sonrası için %10,53 ve 24 ay sonrası için %9,05 seviyesinde bulunuyor.

    TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %8,9, 2021 yıl sonu için %6,2 seviyesinde bulunuyor.

    TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,75 olarak açıkladı.

    TCMB'nin bir sonraki toplantısı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.

    Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyorGelen bir son dakika haberine göre; 51 yaşında kanser nedeniyle hayatını Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS soruları - cevapları 2020 | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

    KPSS soruları - cevapları 2020 | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Ankara'nın gündeminde...

    Ankara'nın gündeminde...

    Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber