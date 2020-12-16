Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş 'döviz' kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, döviz tarafında dalgalı kurun devam edeceğini ve enflasyonu düşürmek için çalışmaların süreceğini açıkladı. Ağbal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

2021 Para ve Kur Politikası TCMB'nin uygulayacağı para, kur ve likidite politikalarının çerçevesini belirlemektedir.

Bu tür paylaşımlar şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıyor. TCMB için 2021 yılında yol haritasını oluşturan bu politika çerçevesini çok önemsiyoruz. TCMB kendisine yasa ile verilmiş görevi ve temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır, TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir. ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı. Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

2021 yılına girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, emtiada yukarı seyir ve enflasyon beklentilerine yönlü riskler, enflasyonda yukarı yönlü risk oluşturuyor. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır.

MERKEZ BANKASI'NDAN ÖNEMLİ ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşana kadar sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. TCMB enflasyonda yüzde 5 hedefine varmada üretime düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku çerçevesinde kararlı ve uyumlu bir çerçeve sergileyecektir. 2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz.

Önümüzdeki dönemde parasal sıkılık düzeyini enflasyondaki bu hedef yönelik belirleyecek ve uygulayacağız. 2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır. TCMB'nin temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak.

Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ve TCMB'nin nihai kredi merci işlevini gören geç likidite penceresi fonlama aracı olarak kullanılmayacak. Bankalara sunulan swap imkanı yıl içerisinde azalabilir.

Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla zorunlu karşılıklar ve diğer TL likidite araçları etkin olarak kullanılacak. Önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek.

'DÖVİZ REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşacak, TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Rezerv biriktirmeye yönelik araçlar uygun bir şekilde kullanılacak. Fiyat istikrarını finansal istikrar için bir ön koşul, finansal istikrarı da fiyat istikrar için en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz.

PPK 2021 yılında 12 toplantı yapacak. Temel iletişim araçlarımız PPK duyuruları ve enflasyon raporudur. TCMB olarak fiyat istikrarı yolunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Enflasyonla mücadele için bütüncül yaklaşımın öneminin farkındayız. Fiyat istikrarının orta ve uzun vadeli kazanımlarına odaklanarak para politikasında kararlılıkla sıkı duruş sergileyeceğimiz, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarı doğrultusunda kazanımlar elde edeceğimiz bir yıla giriyoruz.

Politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız. Hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. 2023 yılı itibarıyla bütün TCMB araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz.

TCMB önümüzdeki dönemde her bakımdan yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, öngürülebilir olacak. Swap işlemleri de dahil olmak üzere kamuoyu ile paylaşılması istenen verilerle ilgili çalışmalara başlayacağımızı söyleyebilirim. TCMB, 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacaktır.

Geçmiş dönem para politikası uygulamaları incelenmiş, 2006 yılında açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilirken ortaya konulan çerçeve ve iletişim politikalarının geliştirilerek 2021 yılında etkili bir şekilde uygulanması temel öncelik olarak belirlenmiştir.

YÜZDE 2'LİK PUAN OLARAK KORUNMUŞTUR

TCMB’nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzdelik puan olarak korunmuştur.

Ters para ikamesi, ters dolarizasyon bir miktar zaman alsa da bunun oluşmasında esas görev bize düşüyor. Biz doğru işler yaptıkça yurt dışındaki yerleşikler bile TL varlıklara doğru tasarruflarını kaydıracaktır. Bu açıdan önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı yatırımcıların döviz arz ve talep gelişmeleri içerisinde TL varlıklarının daha ön plana çıkacağı bir çerçeveyi gördüğümüzü söylemek isterim.