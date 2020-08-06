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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması!
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    06.08.2020 - 17:20 | | Foreks

    Son dakika... Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması!

    Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğini belirterek, "Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır." açıklamasında bulundu.

    Son dakika... Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması!

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

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    Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır."

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