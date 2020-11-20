20.11.2020 - 10:08 |
Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap faizi adımı
Merkez Bankası, FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 15,00'e yükseltti.
Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15,00 seviyesine yükseltildi.
Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltmişti.
TCMB en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.
İstanbul'da koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan özel şişesinde (flakon) 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el konulurken, yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.