Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı

Merkez Bankası, BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam ettirdi.

Merkez Bankası, para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ettiğini bildirdi.

TCMB, BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam etti.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenirken, bu adımın ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacağı belirtildi.