85,90BİST1.1270.00EURO9.700.23USD8.290.12ALTIN499.560.44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı
    ABONE OL
    30.10.2020 - 09:25 |

    Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı

    Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak. TCMB tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak.

    Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı

    Merkez Bankası, BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme  faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün  sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam ettirdi.

    Merkez Bankası, para politikası sıkılaştırma adımlarına devam  ettiğini bildirdi.

    TCMB, BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı  üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak  sıkılaştırma adımlarına devam etti.

    Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine de  belli tutarlarda yönlendirileceği beklenirken, bu adımın ağırlıklı  ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde  yükselmesini sağlayacağı belirtildi.

      Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      2020 ABD Seçimleri

      Gün Kaldı



      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... İstanbul ve birçok il için kritik uyarı! Tüm gün devam edecek

      Son dakika... İstanbul ve birçok il için kritik uyarı! Tüm gün devam edecek

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

      Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

      Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

      Cuma namazı saati kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin bugün Cuma namazı vakti ne zaman?

      Cuma namazı saati kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin bugün Cuma namazı vakti ne zaman?

      Sıradaki Haber