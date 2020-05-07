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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Motorine indirim geliyor
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    07.05.2020 - 09:45 |

    Son dakika... Motorine indirim geliyor

    Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

    Son dakika... Motorine indirim geliyor

    Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yaşanan dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

    Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığını bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

    Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbasıTokay'ta, daha önce gömlek üretimi yapan bir tekstil fabrikası, ceset torbası üretimine geçti. İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyon ceset torbası siparişi alan firma, yoğun şekilde üretim yapıyor.
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