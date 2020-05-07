Son dakika... Motorine indirim geliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yaşanan dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığını bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.