07.05.2020 - 09:45 |
Son dakika... Motorine indirim geliyor
Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yaşanan dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.
Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığını bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.