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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Nissan CEO'su davasında flaş karar!
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    03.07.2020 - 17:33 | | DHA

    Son dakika! Nissan CEO'su davasında flaş karar!

    Gelen bir son dakika haberine göre; Nissan CEO'sunun kaçırılması davasında tüm sanıklar tahliye edildi.

    Son dakika! Nissan CEO'su davasında flaş karar!

    Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu, 7 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

    Ara kararını açıklayan mahkeme, uçuş sırasında pilot olarak görev yapan tutuklu sanıklar Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu ile özel bir jet şirketinin müdürü olan Okan Kösemen dahil tüm tutuklu sanıkları tahliye etti.

      Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Saldırı anlamı taşıyor!Son dakika haberine göre Levent Camii Temel Atma Töreni'ne katılan Erdoğan, "Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki camiye "Barbaros Hayrettin Paşa" adını verdiklerini açıkladı.
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