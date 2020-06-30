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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi
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    30.06.2020 - 09:34 | | AA

    Son dakika: Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi.

    Son dakika: Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi

    Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Bu kapsamda, yönetmeliğin "30 Haziran 2020" olan yürürlük tarihi "31 Aralık 2020" olarak değiştirildi.

    Bakan Süleyman Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuUyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle işbirliği yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı" dedi.
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