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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Pandemiden zarar gören esnafın borçları ertelendi
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    23.07.2020 - 08:37 | | Reuters

    Son dakika: Pandemiden zarar gören esnafın borçları ertelendi

    Salgından zarar gören esnaf ve sanatkârların, kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ve Halk Bankası kanalıyla 30 Haziran öncesi kullandığı düşük faizli kredi borçları üç ay süreyle ertelendi.

    Son dakika: Pandemiden zarar gören esnafın borçları ertelendi

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kapsam dahilindeki kredi borçlarından, 1 Temmuz-30 Eylül arasında vadesi doğacak olan ve 1 Temmuz itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek, taksit sayısı değişmeksizin üç ay süreyle ertelenecek.

    Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhütname alınacak. Çalışan sayısını azaltan esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamında çıkarılacak.

    Karar kapsamında ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme işlemi maddi ve şahsi teminat durumunu değiştirmeyecek, borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermeyecek. Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye
    Bakanlığı'nca ödenmeye devam edilecek.

    Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara talepleri halinde banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda erteleme tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

    Karar, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

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