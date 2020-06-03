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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Pekcan: Habur ve Gürbulak sınır kapılarını bu hafta açıyoruz
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    03.06.2020 - 12:44 |

    Son dakika... Pekcan: Habur ve Gürbulak sınır kapılarını bu hafta açıyoruz

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüs pandemisinde normalleşme sürecinde Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma beklendiğini söyledi. Bakan Pekcan, "Habur ve Gürbulak sınır kapılarını bu hafta açıyoruz. " dedi.

    Son dakika... Pekcan: Habur ve Gürbulak sınır kapılarını bu hafta açıyoruz

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Yerel paralarla ticaret ön plana geçecek, biz de muhataplarımızla bire bir görüşmeler yapıyoruz.

    Swap mekanizmasının hızlandırılarak iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım, hem mb, hem iş insanlarıyla bir araya gelerek bu süreci takip ediyoruz.

    Çin ile görüşüyoruz, zaten bir swap anlaşmamız var, bunun kapasitesini artırmamız lazım, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile de görüşüyoruz. Bu süreçte bütün dünyada yerel paralarla ticaret artacak. Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma bekliyoruz.

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