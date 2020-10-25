85,90BİST1.191-0.64EURO9.450.70USD7.960.40ALTIN487.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Samsung'un sahibi hayatını kaybetti
    ABONE OL
    25.10.2020 - 10:42 |

    Son dakika... Samsung'un sahibi hayatını kaybetti

    Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee 78 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Son dakika... Samsung'un sahibi hayatını kaybetti

    Dünyanın önde gelen sanayicilerinden Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee-Kun-hee vefat etti. 20 milyar dolar serveti olan Lee-Kun-hee kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Lee-Kun-hee hayatını kaybetti.

    Son dakika... Samsungun sahibi hayatını kaybetti

    9 Ocak 1942 yılında doğan ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan Lee-Kun-hee 1987 yılında Samsung'daki koltuğunu babasından devralmıştı.

    Lee-Kun-hee 2014 yılında da kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

    TEM'deki kaza araç kamerasındaSultanbeyli TEM Otoyolu Sultanbeyli Sapağı'nda meydana gelen kaza arkadan seyreden bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS önlisans soruları, cevapları, sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans puan hesaplama 2020 ÖSYM tahmini

    KPSS önlisans soruları, cevapları, sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans puan hesaplama 2020 ÖSYM tahmini

    MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

    MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Liseli kızların erkek kavgası şok etti!

    Liseli kızların erkek kavgası şok etti!

    Sıradaki Haber