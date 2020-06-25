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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Şehir Hatları vapur ücretleri 5 kuruşa düşürüldü
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    25.06.2020 - 15:41 |

    Son dakika... Şehir Hatları vapur ücretleri 5 kuruşa düşürüldü

    Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan karara göre İstanbul'da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar hariç uğramalı hatlarda bilet ücreti 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indiriliyor.

    Son dakika... Şehir Hatları vapur ücretleri 5 kuruşa düşürüldü

    Uygulama 10.00/16.00 saatleri arasında geçerli olacak. Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor. Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak.

    Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler şaşkına döndüMardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Nurullah Uğur, bisikletine otomobil lastiği taktı. Uğur'un bisikletini gören çevredeki vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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