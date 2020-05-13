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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı
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    13.05.2020 - 07:40 |

    Son dakika: Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı

    Son dakika haberine göre sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Son dakika: Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı

    Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,2 artışla 0,3899 TL'den 0,4569 TL'ye yükseltildi.

    Böylece bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 7,79 TL'den 9,13 TL'ye çıktı.

    Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu.

    Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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