Son dakika... Sokağa çıkma yasağı genelgesinde flaş market ayrıntısı

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını paylaştı. Buan göre pazar günü tedarik zincirklerinde akasama yaşanmaması için marketlerde, sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar saat 18.00'dan sonra çıkabilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi:

BELEDİYELERCE GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

İçişişleri Bakanlığı Daha önceki genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle geçerli olacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.