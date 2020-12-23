MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam geldi!
ABONE OL
23.12.2020 - 14:36 | | DHA

Son dakika: Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam geldi!

Son dakika gelen habere göre İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

Son dakika: Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam geldi!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlendi. 2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2.50'den 2,75 TL'ye, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması teklif edildi. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50'den 2,75 TL'ye çıktı.

    Kars'ta aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradıKars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da feci son! Sahte içki yine can aldı

    İstanbul'da feci son! Sahte içki yine can aldı

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    Son dakika... Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

    Son dakika... Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

    Sıradaki Haber