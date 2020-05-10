10.05.2020 - 10:09 |
Son dakika... Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Otellerde 'Coronasız alanlar' sertifikalandırılacak. Otellere sertifika almalarını öneriyoruz. Öte yandan her şey dahil kalkacak diye bir şey yok. Salı günü genelge yayınlayacağız." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
Haziranda ufak ufak iç turizm ile başlayacağız. Haziran'da hava trafiği yavaş yavaş başlar. Uçuşlar temmuz sonuna kadar aşamalı açılabilir. Havalimanlarında test merkezleri kuruyoruz.
Bu sene için otellerin yüzde 50 -60'ını açabilirsek iyi bir dönem geçirmiş oluruz. Her şey dahil kalkacak diye bir şey yok. Otellerin spa merkezileri açık olacak.
(Konaklama fiyatlarında bir artış olacak mı?) Bu sene öncelik fiyat değil hareketi başlatmak olacaktır.
Kruvaziyer turizm sezon sonuna kayabilir. 2020 dünyanın uğradığı bir yol kazası oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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