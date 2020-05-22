BİST102.454-0.19EURO7.41-0.25USD6.790.17ALTIN378.870.44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Türkiye en çok mavi bayraklı üçüncü ülke!
    ABONE OL
    22.05.2020 - 10:11 | | İHA

    Son dakika: Türkiye en çok mavi bayraklı üçüncü ülke!

    Son dakika gelen habere göre Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

    Son dakika: Türkiye en çok mavi bayraklı üçüncü ülke!

    Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486’ya ulaştı. Türkiye’de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

    Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 206’ya, Muğla’da 105’e, Aydın’da 35’e, İzmir’de 52’ye, Balıkesir’de 31’e, İstanbul’da 2’ye, Samsun’da da 13’e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

    Bakanlığın öncülüğünde 1993 yılında Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının internet adresinden 2020 yılı ödüllerine ilişkin tüm detaylara ulaşılabiliyor.

      15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Siirt Valisi Atik, dışarıda gezenleri tek tek uyardı!

      Siirt Valisi Atik, dışarıda gezenleri tek tek uyardı!

      Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

      Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

      Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

      Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

      Sultangazi'deki minibüste şok görüntü! 16 fazla yolcu çıktı

      Sultangazi'deki minibüste şok görüntü! 16 fazla yolcu çıktı

      Sıradaki Haber