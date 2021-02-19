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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalar atıldı!
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19.02.2021 - 16:59 | | AA

Son dakika: Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalar atıldı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama. dedi.

Son dakika: Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalar atıldı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık.

Mutabık kaldığımız eylemler arasında önceliğimiz, işgalci Ermenistan’dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin ihyasına yönelik çalışmalar."

Azerbaycan Başbakanı Asadov ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan kardeş Türkiye'nin yanındadır. Bu kararlı tutumumuzu bugün bir daha teyit ettik"

Ayrıntılar geliyor..

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