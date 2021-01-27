Son dakika: Varlık Fonu'ndan önemli açıklama!

Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, "Varlık Fonu'nun bünyesindeki şirketlerin 2021 değerleri bağımsız denetim kurulu tarafından hesaplanacak. Varlık Fonu bütçe ya da hazineyi fonlamak için kurulmadı. Varlık Fonu bugüne kadar kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadı, rehin vermedi. Böyle bir amacı yok." ifadelerini kullandı.