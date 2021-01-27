Son dakika: Varlık Fonu'ndan önemli açıklama!

Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, "Varlık Fonu'nun bünyesindeki şirketlerin 2021 değerleri bağımsız denetim kurulu tarafından hesaplanacak. Varlık Fonu bütçe ya da hazineyi fonlamak için kurulmadı. Varlık Fonu bugüne kadar kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadı, rehin vermedi. Böyle bir amacı yok." ifadelerini kullandı.
Binadan kopan beton parçaları otomobili bu hale getirdi!İzmir’de etkili olan fırtınada 2 katlı binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. Otomobilin sahibi, "Bina sahibinden şikayetçi olacağım. Beton parçaları, birinin üzerine düşseydi ölümüne de neden olabilirdi" dedi.