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15.01.2021 - 11:29 |

Son dakika: WhatsApp'tan yeni Türkiye açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkileri üzerine toplamıştı. Bu gelişmeler sonrası kullanıcılara bilgi vermek isteyen WhatsApp Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: WhatsApp'tan yeni Türkiye açıklaması

WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayımlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı.

Şirket ayrıca şu açıklamayı yaptı: "Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

WhatsApp, kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu mesajları paylaşıyor:

- Gizliliğinizi korumaya kararlıyız.

- Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez.

- WhatsApp paylaştığınız konumu göremez.

- WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz.

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