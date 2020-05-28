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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Yeni finansman paketi geliyor
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    28.05.2020 - 09:41 |

    Son dakika: Yeni finansman paketi geliyor

    Son dakika haberine göre corona virüs sonrasında normalleşme surecinde yeni bir finansman paketi yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti ama detay vermemişti. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair bazı detayları aktardı.

    Son dakika: Yeni finansman paketi geliyor

    KONUT, TURİZM, YERLİ ÜRETİME YÖNELİK OLACAK

    Finansman kredi desteği paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak.

    KAMU BANKASINDAN BELİRLİ DÖNEM ÖDEMESİZ KREDİ

    Kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz, sonra taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği planlanıyor.

    YERLİ ÜRETİM MOBİLYA,BEYAZ EŞYA ALANA UYGUN KREDİ

    Peki, hangi durumlarda bu kredi desteğinden yararlanılacak? Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, çeyiz gibi ürünler alındığı taktirde bu finansmandan yararlanılması bekleniyor.

    EMEKLİ VE ÇALIŞANA TATİL İÇİN KREDİ

    Bir diğer imkan ise hem turizm sektörünü canlandırması planlanan hem de tatile gitmek isteyenlere kolaylık sağlayan bir kredi olması bekleniyor. Emekli ve çalışan kesime özellikle seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanması üzerinde duruluyor.

    ORTA GELİR GRUBUNA UZUN VADELİ UYGUN KREDİ

    Kredi kapsamında üçüncü başlık da orta gelir grubuna yönelik olarak konut kredisi. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle bir kredi sağlanması bekleniyor. Bu paketin cuma günü kamu bankaları tarafından açıklanması, pazartesi günü de devreye girmesi hedefleniyor.

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