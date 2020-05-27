Son dakika | Bakan Albayrak: Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ

Derinliğini bilmediğimiz bir su ile karşı karşıyayız.

Bu süreçte geçecek. Dünyaya kıyasla büyümeden tutun birçok alanda, Türkiye etkilenen ülkeler içinde yine pozitif ayrışan ülke olacak.

Dünyaya kıyasla Türkiye en az etkilenen ülkelerden birisi oldu.

Haziran'da normalleşmenin başlayacağı bir döneme giriyoruz.

Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız.



Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak

Finansal sistemimizi güçlendirmek için önemli adımlar attık

Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomidir.



Türkiye'yi bölme girişimlerinde de bunu gördük. Ekonomide de görüyoruz. Son 2 yıldır farklı bir sürece girdik; Milli bir ekonomi.



Dünyada hiçbir ülke tam bağımsız değildir ekonomide.



Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak.



Son bir yılda Türkiye'de kimse döviz borçlanmıyor.

Biz burada olduğumuz sürece bu ülkenin anahtarı bu milletin elinde alacak. Bu ülkenin başında bu lider olduğu sürece.

Türkiye ekonomide demek ki ilk defa bu kadar doğru işler yapıyor.



Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz.



Ne faiz, ne borsa ne de kur raydan çıktı.



SWAP TARTIŞMALARI



Swap kelime anlamı olarak takas demek olsa da, ülkeler arasında olması farklı tanımlara çıkıyor.

Özellikle 13 Ağustos macerasının olduğu süreç, bugüne kadar geldi. Önemli konu şu: Dünyada hiçbir ülke finansal güvenlikten bahsediyorsa, piyasasını manipülatif süreçleri kontrolsüz bırakmaz.



Manipülatif girişimlere karşı dünyanın her yerinde tedbirler alınır.

Swap yapmak isteyenler İstanbul'un borsasında daha avantajlı şekilde yapsınlar. Türkiye ilk defa ekonomik güvenliği için tedbirle alıyor.



Türkiye tam bağımsız diyorsak, bu sınamalardan geçmek zorunda. Türkiye bunun bedelini ödüyor.



Terör konusu, sağlık konusu, mülteci konusu. Dünyanın son dönemde karşı karşıya kaldığı 3 büyük sorun. Şu süreçte Türkiye bütün bunları kendi iç gücü ile alt etti.



Onların borçlandığı faizleri hala ödüyoruz.



ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI



Ben damat olmaktan gurur duruyorum. 5 senede 8 seçim olmuş, insanlar seçim yorgunu olmuş. Maskeyle geziyoruz, normalleşme sürecine girmeye çalışıyoruz. Türkiye'de seçim 2023'te yapılacak.