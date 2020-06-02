02.06.2020 - 13:40 |
Son dakika... Yerli otomobilde önemli gelişme! ÇED raporu onaylandı
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu olumlu olarak aldı.
Ayrıtılar geliyor...
ABD'de polislerden göstericilere elektroşokla müdahaleABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesinin protesto edildiği sırada iki kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı. Polislerin aracının içinde bulunan iki öğrenciye elektroşok tabancasıyla müdahale ettiği anlar ise kameraya yansıdı.