BİST89.6251,78EURO7,21-0,70USD6,580,04ALTIN340,45-0,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Ziraat Finans Grubu'ndan her çalışanı adına corona desteği
    ABONE OL
    31.03.2020 - 17:29 | | AA

    Son dakika... Ziraat Finans Grubu'ndan her çalışanı adına corona desteği

    Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulundu. Türk Telekom ise Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

    Son dakika... Ziraat Finans Grubu'ndan her çalışanı adına corona desteği

    Ziraat Finans Grubu'ndan yapılan açıklamada küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kısa sürede sona ermesi temenni edildi.

    Salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dilenen açıklamada, "Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    TÜRK TELEKOM 40 MİLYON TL BAĞIŞLADI

    Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

    Putin'e hastane gezdiren doktorda corona virüs çıktı!Rusya'da corona virüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir’de izinsiz maske üreten fabrikaya operasyon!

    İzmir’de izinsiz maske üreten fabrikaya operasyon!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    BİM bu hafta | BİM aktüel katalog bugün ve 3 Nisan Cuma indirimi

    BİM bu hafta | BİM aktüel katalog bugün ve 3 Nisan Cuma indirimi

    Sıradaki Haber