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    HaberlerEkonomi Haberleri Soruşturma başlatılmıştı... Google'a milyonluk ceza
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    15.02.2020 - 01:36 | | AA

    Soruşturma başlatılmıştı... Google'a milyonluk ceza

    Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. (Google) hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Soruşturma başlatılmıştı... Google'a milyonluk ceza

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Söz konusu soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından Google'a, ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesi kararı alındı.

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