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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sosyal Finans Zirvesi ‘tasarruf’u gündeme aldı

    Tasarruf Finans Platformu tarafından düzenlenen ‘Sosyal Finans Zirvesi’nde ‘tasarruf finansmanı’ konuşuldu.

    Sosyal Finans Zirvesi ‘tasarruf’u gündeme aldı

    Mevcut finansal kaynaklara erişmekte zorlanan alt ve orta gelir gruplarının bu model ile finansman erişimine sahip olabileceği belirtilirken; bu konuda platform tarafından ‘tasarruf seferberliği’ başlatıldığına dikkat çekildi. Platform Başkanı Murat Çiftçi’nin açılışını yaptığı zirvede Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle konuşmalar yaptı. Nureddin Nebati, alternatif finansın ötekileştirilmemesi gerektiğini belirterek, “İlgili kurumlar çalışmalarını hızlı şekilde yapıyor, 2021’de kamu olarak yapı tasarruf sandıkları kuruyoruz” dedi. Zirvede büyük firmaların pek çok üst düzey yöneticisi konuşma yaptı.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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