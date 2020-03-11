Sosyal Finans Zirvesi ‘tasarruf’u gündeme aldı

Mevcut finansal kaynaklara erişmekte zorlanan alt ve orta gelir gruplarının bu model ile finansman erişimine sahip olabileceği belirtilirken; bu konuda platform tarafından ‘tasarruf seferberliği’ başlatıldığına dikkat çekildi. Platform Başkanı Murat Çiftçi’nin açılışını yaptığı zirvede Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle konuşmalar yaptı. Nureddin Nebati, alternatif finansın ötekileştirilmemesi gerektiğini belirterek, “İlgili kurumlar çalışmalarını hızlı şekilde yapıyor, 2021’de kamu olarak yapı tasarruf sandıkları kuruyoruz” dedi. Zirvede büyük firmaların pek çok üst düzey yöneticisi konuşma yaptı.