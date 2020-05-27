27.05.2020 - 11:06 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ihale ile otel satacak! İşte başvuru şartları...
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde bulunan otel ihale ile satılacak.
Kıymeti 4.000.000,00 TL olarak tespit edilen otelin satış ihalesi, 11 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.
İhale, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Adakale Sokak No: 30 Kızılay/Ankara adresinde yapılacak.
İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyorHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.