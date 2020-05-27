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    HaberlerEkonomi Haberleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ihale ile otel satacak! İşte başvuru şartları...
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    27.05.2020 - 11:06 |

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ihale ile otel satacak! İşte başvuru şartları...

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde bulunan otel ihale ile satılacak.

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ihale ile otel satacak! İşte başvuru şartları...

    Kıymeti 4.000.000,00 TL olarak tespit edilen otelin satış ihalesi, 11 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

    İhale, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Adakale Sokak No: 30 Kızılay/Ankara adresinde yapılacak.

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