Sosyal Yardım Parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama ekranı

Sosyal Yardım Parası ödemeleri kapsamında ilk olarak 2.1 milyon aileye Nisan ayının başında 1000 TL değerinde ödemeler yaplmıştı. PTT önlerinde yaşanan uzun kuyruklar nedeniyle 1000 TL sosyal yardım ödemeleri kolluk kuvvetleri ve PTT görevlileri aracılığı ile dağıtılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada yardımların süreceğini duyurmuş ve ikinci aşama olarak 2.3 milyon aileye daha yardım yapılacağını duyurmuştu. Belirlenen 2.3 milyon aileye 1000 TL sosyal yardım ödemeleri 19 Nisan tarihinde verilmeye başlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada 3. faz ödemeleri kapsamında başvuruların 20 Nisan tarihinde alınmaya başlandığı duyuruldu. İhtiyaç sahiplerinin başvuruda bulunabileceği sosyal yardım ödemesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden TC kimlik numarasının son rakamına göre yapıldı. Hafta sonu ise isteyen dileyen tüm vatandaşlar başvuru işlemlerini tamamladı. Peki 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.