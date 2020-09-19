BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri SPK manipülatöre göz açtırmayacak
    ABONE OL
    19.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    SPK manipülatöre göz açtırmayacak

    Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmelikte yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.

    SPK manipülatöre göz açtırmayacak

    Buna göre, işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek disiplin cezalarındaki para cezasında üst limit artırıldı. Daha önce “10 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar para cezası”, yeni değişiklikle “10 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar para cezası” olarak düzenlendi.

    Sosyal medya hesabı

    Disiplin cezalarını gerektiren fiillere de yeni fıkralar eklendi. Bu fiiller şöyle sıralandı:

    “Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak. Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak.”

    Kâr dağıtımı kararı uzadı

    Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürede değişikliğe gidildi.

    Son Dakika: Ankara Elmadağ'da fabrikada korkutan patlamaGelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Maymun olayında adli kontrol kararı

    Maymun olayında adli kontrol kararı

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Parmak izleri olayı çözecek

    Parmak izleri olayı çözecek

    Sıradaki Haber