SPK manipülatöre göz açtırmayacak

Buna göre, işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek disiplin cezalarındaki para cezasında üst limit artırıldı. Daha önce “10 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar para cezası”, yeni değişiklikle “10 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar para cezası” olarak düzenlendi.



Sosyal medya hesabı



Disiplin cezalarını gerektiren fiillere de yeni fıkralar eklendi. Bu fiiller şöyle sıralandı:



“Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak. Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak.”



Kâr dağıtımı kararı uzadı

Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürede değişikliğe gidildi.