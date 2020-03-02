SPK'dan yeni duyuru! Açığa satış yasağı devam ediyor

Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağına ilişkin yeni açıklamada bulundu. Kurul, 28 Şubat 2020'de getirilen açığa satış yasağının ikinci bir duyuru yapılana kadar devam edeceğini belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması şöyle:

Kurulumuzun 28.02.2020 tarihli kararı ile Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde;

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Kurulumuz Karar Organı’nın 02.03.2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 02.03.2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BORSADA AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına gelir. Fiyatı düşmeden satış yaparsınız, fiyatı düştüğünde aynı hisse senedini daha ucuza geri alarak aradaki fiyat farkından kar edersiniz. Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kar ya da zarar ederken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanırsınız.