BİST106.5460,52EURO6,940,88USD6,240,20ALTIN322,581,96
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri SPK'dan yeni duyuru! Açığa satış yasağı devam ediyor
    ABONE OL
    02.03.2020 - 09:20 | | milliyet.com.tr

    SPK'dan yeni duyuru! Açığa satış yasağı devam ediyor

    Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında geçtiğimiz hafta açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti. Bugün yeni bir duyuru yayımladı ve açığa satış yasağının devam edeceğini belirtti.

    SPK'dan yeni duyuru! Açığa satış yasağı devam ediyor

    Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağına ilişkin yeni açıklamada bulundu. Kurul, 28 Şubat 2020'de getirilen açığa satış yasağının ikinci bir duyuru yapılana kadar devam edeceğini belirtti.

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması şöyle:

    Kurulumuzun 28.02.2020 tarihli kararı ile Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde;

    1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

    2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.

    Kurulumuz Karar Organı’nın 02.03.2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 02.03.2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    BORSADA AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?

    Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına gelir. Fiyatı düşmeden satış yaparsınız, fiyatı düştüğünde aynı hisse senedini daha ucuza geri alarak aradaki fiyat farkından kar edersiniz. Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kar ya da zarar ederken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanırsınız.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cono'ların şifreli dili çözüldü

    Cono'ların şifreli dili çözüldü

    SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

    SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

    Uzmanlardan harekat yorumu

    Uzmanlardan harekat yorumu

    Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

    Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

    Sıradaki Haber