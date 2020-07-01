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    01.07.2020 - 07:00 | | Aylin Rana Aydin

    Stok ürün akınına dur!

    Tekstil, deri, ayakkabı gibi ürünlere yüzde 20 ilave gümrük vergisi geldi. Sektör temsilcileri, “Kararı olumlu karşılıyoruz. Türkiye pandemi nedeniyle elde kalan stok ürünlerin cenneti olmasın” diyor

    Stok ürün akınına dur!
    Aylin Rana Aydin

    Dünyada korumacılık hızla yayılıyor. Türkiye’de bu kapsamda yerli sanayicileri korumak için birçok önlem alınıyor. Resmi Gazete’de yer alan bazı ithalat rejimi kararına ek kararlar kapsamında tekstil, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlere uygulanan ilave gümrük vergileri yeniden düzenlendi. Karara göre, yaklaşık 40 ürüne yüzde 20’ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. Kararı olumlu karşılayan sektör temsilcileri, “Pandemi nedeniyle elde kalan stok ürünler Türkiye’ye çok ucuz fiyata gönderilebiliyor. Türkiye stok ürün cenneti olmasın” diyor.

    İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, yerli sanayiyi korumak için bu vergileri yıllarca istediklerini söyledi. Şenocak, “Pandemi nedeniyle deride elde kalan stok ürünler Türkiye’ye çok ucuz fiyatlarla gönderilebilir. Türkiye stok ürün ve elde kalan ürünlerin cenneti olmasın. Bu nedenle ek vergiyi olumlu karşılıyoruz. Denge sağlamak için yapıldı, eylülden sonra azaltılacaktır” diye konuştu.

    Nihai ürüne geldi

    Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, korumacılığın dünyada yoğun bir şekilde yapıldığını kaydetti. Nihai ürünlere yönelik bu kararların alınmasının önemine değinen Akbalık, “Hammadde yerine nihai ürünlere yönelik kararlar daha doğru” dedi.

    Türkiye’de üretme kararı

    Ziylan GYY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Satışlarımızın yüzde 92’sini Türkiye’de üretme kararımız vardı. Belki bazı özelliği olan ayakkabılarda ithalat söz konusuydu. Onları da burada ürettirmek için çabalayacağız” dedi. Türkiye’nin ayakkabıda 1 milyar dolara yakın ihracatı olduğunu belirten Büyükekşi, “6’ncı bölgede yeni ayakkabı yatırımları olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

     

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