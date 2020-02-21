Stratejik üretime TL bazlı fonlama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Artık Türkiye’nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz” dedi.



Gaziantep ve Mardin’de iş dünyasına hitap eden Albayrak, farklı ve çok daha güçlü finansman modelleriyle üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getirdi. Albayrak, şunları kaydetti:



‘Tarihi adım atıyoruz’



“Bugün, Türkiye’nin ihracata, katma değerli üretime dayalı büyümesi için çok tarihi bir adımı daha atıyoruz. Bildiğiniz gibi, Kalkınma Bankası uzun vadeli kredileri ancak döviz kredileri ile sağlayabiliyor. Bunu da belli alanlarla sınırlı tutuyordu. İşte, Türkiye’nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığıyla devreye alacağımız bu finansman modeliyle stratejik sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz.”



Albayrak, hayata geçirilen yeniliği bir örnekle açıklayarak, “Stratejik bir sektörde, ithal ettiğimiz bir ürünün üretimini sağlayacak bir tesis düşünün. Bu tesise, kullandığı üretim cihazlarının yerli olma öncelikli şartıyla Kalkınma Bankası çok düşük maliyetle, çok uzun süreli Türk lirası finansmanı sağlayacak” dedi.



Rekabet gücü



Albayrak, şunları söyledi:



“Göreceksiniz, bu model ile eczacılık, medikal ürünler, makine imalat sanayi, bilgisayar ve bilişim teknolojileri, motorlu taşıt parçaları, elektrikli teçhizatlar gibi yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yaptığımız stratejik alanlarda dünya ile rekabet edecek bir seviyeye geleceğiz. Bölgesel ve stratejik projelerle istihdama da büyük destek sağlayacağız.”





Varlık Fonu yatırım hamlesi yapacak



Üretim ve kalkınma hamlesine, Varlık Fonu’nun da büyük destek vereceğini belirten Albayrak şu bilgiyi verdi:



“Madencilik, enerji ve petrokimya alanları öncelikli olarak, Varlık Fonumuz da Türkiye’nin cari açığının en önemli alanları olan bu stratejik alanlarda yatırımlarını kısa sürede hayata geçirecek. Doğrudan yatırımın yanında, ortaklıklarla da bu stratejik alanlarda Türkiye’yi küresel bir üretici, küresel bir oyuncu haline getireceğiz.”



Enflasyon ve faizle mücadele

Albayrak, atılan adımları ve alınan neticeleri herkesin gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

“Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sanayi üretimindeki rekor büyüme, kredi maliyetlerindeki düşüş, büyümenin öncü göstergelerinde özellikle Satınalma Yöneticileri Endeksi’ndeki (PMI) sıçrama ile Türkiye’yi yeniden sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendine kavuşturduk ama yetmez. En az yüzde 5’lik bir yıl sonu büyümesini bu model çerçevesinde yakalayacağız. Dün Merkez Bankası, politika faizleri ile ilgili bir adım daha attı ve 50 baz puanlık bir indirime gitti. Merkez Bankası, elindeki tüm aygıtları, geçmişte örneği olmayan bir kararlılık ile finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda kullanmaya devam ediyor.”



İVME’de yeni dönem başlıyor



Albayrak, 2020 yılının ilk verilerine göre birçok alanda iyi gidildiğini aktararak, şöyle devam etti:



“Sadece İVME paketimiz ile sanayicimize 30 milyar lira finansman sağladık. 50 milyar lira kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman paketimiz İSTOD ile de 35 milyar lira kredi tahsis edildi. 23 milyar lirası yatırıma dönüştü. İVME ile ilgili burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8.5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF yüzde 1.5, 7 yıldan fazla vadede TLREF yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız. Benzer şekilde İSTOD finansman paketinde de yine iş insanlarımızı sevindirecek bazı müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre 1-1.5 puan düşürüyoruz, 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10’dan yüzde 9’a indi.”

