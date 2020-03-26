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    HaberlerEkonomi Haberleri Şubat ayında 553 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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    26.03.2020 - 08:48 | | AA

    Şubat ayında 553 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

    Dahilde işleme rejimi kapsamında şubatta 553 firma için izin belgesi düzenlendi.

    Şubat ayında 553 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

    Ticaret Bakanlığı'nın şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, şubatta 553 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin, 2 yurt içi satış ve teslim, 79 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

    Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 15 olarak gerçekleşti.

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