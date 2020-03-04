Şubat ayında ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubatta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.31 artarak 14 milyar 655 milyon dolara, ithalatın da yüzde 9.93 artışla 17 milyar 651 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. 2020 yılına hızlı başlayan ihracatın şubat ayında da artışını sürdürdüğünü belirten Pekcan, “Dış ticaret hacmimiz yüzde 6.34 artışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83’e yükselmiştir” dedi. Genel Ticaret Sistemi’ne göre, şubatta en fazla ihracat yapılan faslın “motorlu kara taşıtları”, en fazla ithalat yapılan faslın “mineral yakıtlar” olduğu bilgisini veren Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkelerin de Rusya, Çin, Almanya olduğunu kaydetti. Bakan Pekcan, bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79.8 olduğunu bildirdi.

Büyümeye katkı

Pekcan, Yeni Ekonomi Programı’nda Türkiye’nin 2019 için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı gerçekleşme tahmininin yüzde 0.5 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, geçen yılın son çeyreğinde baz etkisiyle güçlü gelen yüzde 6 büyüme sonrası, yıllık büyümenin yüzde 0.9’u bulduğunu hatırlattı.

Geçen yıl küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilenen güçlü performansa bağlı olarak net ihracatın Türkiye ekonomik büyümesinde önemli rol oynadığını ifade eden Pekcan, “2019 yılında gerçekleşen yüzde 0.9 büyümenin 2.3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup, büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Canlanma artacak

Pekcan, dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen ihracatın artmasının, ihracatçıların dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Faizlerdeki aşağı yönlü hareketle birlikte 2019 yılı büyüme rakamlarında, yatırım kaleminin büyümeye katkısı incelendiğinde, negatif seyrin son çeyrekte de devam ettiği ancak 2019 yılı ikinci çeyreğinden sonra bu negatif seyrin giderek yavaşladığı ve toparlanma sürecinin başladığı görülmektedir. Diğer taraftan şubat ayında kapasite kullanım oranının 0.5 puan yükselerek yüzde 76’ya ulaşması, Ekonomik Güven Endeksi’nde yıllık bazda yüzde 16.7’lik artış ve açılan firma sayısında ilk defa 10 bin rakamının üzerine çıkılması ekonomik ivmelenmeye yönelik olumlu beklentileri artırmaktadır. Faizlerdeki gerileme trendi ve ekonomideki diğer göstergelerle 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz.”

‘Çıtayı üst basamağa taşıyoruz’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle şunları söyledi:

“Son 12 aylık ihracat ise 182.1 milyar dolara ulaştı. Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak çıtayı bir üst basamağa taşıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında Türkiye, ihracatını artırabilen altıncı ülke oldu.”