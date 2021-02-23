Şubeye gitmeden hesap açma dönemi

Binbaşgil, “Uzaktan müşteri edinimi konusunda da mükemmel hizmet vermek için hazırız. Hizmetlerimizden faydalanmak isteyenler, uluslararası tasarım ödüllerine sahip uygulamamız Akbank Mobil’i mobil cihazlarına indirerek, şubelerimize gelmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman, dakikalar içerisinde, kağıtsız, imzasız

Avantaj sunulacak

Akbanklı olabilecek. İhtiyaç duydukları temel bankacılık ürünlerimize anında ulaşabilecek” diye konuştu.

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Müşterimiz olmak için Akbank Mobil‘i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabilecek. Üstelik onaylanan kredi ve kredi kartı başvurularında, müşteri olma sürecinin sonunda, kredi hesaplarına yatmış, kredi kartları kullanıma açılmış olacak” dedi.

Akbank Mobil’den dijital süreçle Akbank müşterisi olanlar için yıl boyunca avantajlar sunacaklarını kaydeden Civelek Yüce, şunları söyledi:

“Mobilden Akbank müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca EFT/havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca yeni yasal düzenlemeye uyumlanma tarihi olarak öngörülen 1 Mart’tan itibaren Akbank Mobil’den müşteri olanları günlük alışkanlıklarıyla yeni avantajlara sahip olabilecekleri güzel bir sürpriz daha bekliyor olacak.”

Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş da, “Akbank olarak dijitalleşme vizyonumuz, güçlü teknolojik altyapımız ile bu yeni döneme hazırız” dedi.