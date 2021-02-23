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23.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Şubeye gitmeden hesap açma dönemi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bütünsel bir dijital dönüşüm stratejisini hayata geçiriyoruz. Değişime öncülük ederek, geleceğin bankacılığını bugünden sunmak için çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi de büyük değişimlerin yaşandığı bir süreç oldu. 1 Mart itibarıyla başlaması öngörülen uzaktan müşteri olma süreci de bu eğilimi destekleyecek ve sektörde yeni bir dönemi başlatacak” dedi.

Şubeye gitmeden hesap açma dönemi

Binbaşgil, “Uzaktan müşteri edinimi konusunda da mükemmel hizmet vermek için hazırız. Hizmetlerimizden faydalanmak isteyenler, uluslararası tasarım ödüllerine sahip uygulamamız Akbank Mobil’i mobil cihazlarına indirerek, şubelerimize gelmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman, dakikalar içerisinde, kağıtsız, imzasız

Avantaj sunulacak

Akbanklı olabilecek. İhtiyaç duydukları temel bankacılık ürünlerimize anında ulaşabilecek” diye konuştu.

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Müşterimiz olmak için Akbank Mobil‘i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabilecek. Üstelik onaylanan kredi ve kredi kartı başvurularında, müşteri olma sürecinin sonunda, kredi hesaplarına yatmış, kredi kartları kullanıma açılmış olacak” dedi.

Akbank Mobil’den dijital süreçle Akbank müşterisi olanlar için yıl boyunca avantajlar sunacaklarını kaydeden Civelek Yüce, şunları söyledi:

“Mobilden Akbank müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca EFT/havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca yeni yasal düzenlemeye uyumlanma tarihi olarak öngörülen 1 Mart’tan itibaren Akbank Mobil’den müşteri olanları günlük alışkanlıklarıyla yeni avantajlara sahip olabilecekleri güzel bir sürpriz daha bekliyor olacak.”

Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş da, “Akbank olarak dijitalleşme vizyonumuz, güçlü teknolojik altyapımız ile bu yeni döneme hazırız” dedi.

    Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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