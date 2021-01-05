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05.01.2021 - 02:20 | | AA

Sudan uçuş yasağı süresini uzattı

Sudan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesi sebebiyle İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını 13 Ocak'a kadar uzattı.

Sudan uçuş yasağı süresini uzattı

 

Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Kurumu'nun İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika yolcularına 23 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında uyguladığı 2 haftalık uçuş yasağının süresini 13 Ocak’a kadar uzattığı belirtildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 23 bin 316 kişi hastalığa yakalandı, 1468 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
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