Sudan uçuş yasağı süresini uzattı

Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Kurumu'nun İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika yolcularına 23 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında uyguladığı 2 haftalık uçuş yasağının süresini 13 Ocak’a kadar uzattığı belirtildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 23 bin 316 kişi hastalığa yakalandı, 1468 kişi hayatını kaybetti.