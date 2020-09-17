Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Koç Topluluğu’nun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Suna Kıraç, 2000 yılından beri ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu.

Suna Kıraç için önce Koç Holding’de bir tören düzenlendi, ardından da camide cenaze töreni gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle katılımcı kapasitesinin sınırlı tutulduğu cenaze törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri ise eşi İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç kabul etti.

Kararlı ve cesurdu

Holdingdeki törene ise Koç ve Kıraç aileleri ile Koç Holding çalışanları katıldı. Törende Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu konuşma yaptı. Annesinin Koç Holding’e ve eğitime büyük önem verdiğini anlatan İpek Kıraç, “Bu memleketi ve bu memleketin çocuklarını çok sevdi. En büyük yapısal sorun olarak gördüğü eğitim alanında elini taşın altına koymaktan hiç çekinmedi. Kararlılık ve cesaret ile hareket etti. Bu sebeplerden dolayı Koç Holding kardeşim gibi, sizler ise ailem gibi oldunuz” dedi.

Levent Çakıroğlu da Suna Kıraç’ın Türkiye’nin parlak geleceğine inanan, bu istikamette cesaretle sorumluluk almaktan çekinmeyen vatansever bir iş insanı olduğunu vurguladı.