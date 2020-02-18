SunExpress 2019'u rekor gelir ile kapattÄ±

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SunExpress CEO'su olarak Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay sona erecek olan Jens Bischof, kendisinden sonra gÃ¶revi devralacak olan Max Kownatzki'nin yanÄ± sÄ±ra Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Ã‡alÄ±ÅŸkan ve SunExpress Almanya'nÄ±n Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alper Ã–zen ile birlikte Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndaki bir otelde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. ToplantÄ±da 2019 yÄ±lÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Jens Bischof, 2020 iÃ§in belirlediÄŸi hedefleri, ÅŸirket olarak TÃ¼rkiye turizminden beklentilerini anlattÄ±.

SunExpress'in gÃ¼Ã§lÃ¼ finansal yapÄ±sÄ±yla istikrarlÄ± bÃ¼yÃ¼mesini son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r rekorlarla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Bischof, "2016'da TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k 4'Ã¼ncÃ¼ servis ihracatÃ§Ä±sÄ±ydÄ±k. 2018'e geldiÄŸimizde en bÃ¼yÃ¼k 2'nci servis ihracatÃ§Ä±sÄ± olduk. En dakik, dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli Avrupa havayolu ÅŸirketlerindin birisi olduk. TÃ¼m dÃ¼nyadaki en iyi 5 tatil turizmi havayolu arasÄ±na girdik. En gÃ¼venli havayollarÄ±ndan biriyiz" diye konuÅŸtu.

"SUNEXPRESS, TÃœRK TURÄ°ZMÄ°NDE HAVACILIÄžIN BEL KEMÄ°ÄžÄ°NÄ° OLUÅžTURUYOR"

SunExpress'in TÃ¼rk turizminde havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bel kemiÄŸini oluÅŸturduÄŸuna dikkat Ã§eken Bischof, "2016 ile 2019 arasÄ±nda gelirlerimizi yÃ¼zde 45 artÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. 2019'da rekor bir gelir elde ettik. 1,4 milyar euro'luk bir gelirden bahsediyoruz. 10 milyonu aÅŸan yolcumuz oldu. 65 binden fazla uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdik. Koltuk doluluk oranlarÄ±mÄ±z yÃ¼zde 83'Ã¼n Ã¼zerindeydi. Yolcu baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen gelir ile doluluk oranlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¼zel bir rakam bu" diye konuÅŸtu.

AVRUPA Ä°LE TÃœRKÄ°YE ARASINDA 7 MÄ°LYON KOLTUK ARZI

SunExpress HavayollarÄ±'nÄ±n 2020'ye iliÅŸkin hedefleri Ã¼zerine deÄŸerlendirmelerde bulunan Jens Bischof, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼rkiye'deki turizm sektÃ¶rÃ¼ne Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde inanÄ±yorum. TÃ¼rkiye'de Ã§erÃ§eve koÅŸullarda bir deÄŸiÅŸiklik olmazsa 2020'de rekor bir yÄ±l bizi bekliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼, TÃ¼rkiye'nin cazibeli bir destinasyon olduÄŸuna inanÄ±yorum. 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rk turizmi iÃ§in rekor bir yÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce belirtmiÅŸtik. Ä°lk veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda 2019, TÃ¼rk turizmi iÃ§in gerÃ§ekten rekorlarla dolu bir yÄ±l oldu. DÃ¼nyanÄ±n en iyi 5'inci, TÃ¼rkiye'nin ise en iyi tatil havayolu olan SunExpress'in 2020 iÃ§in sunduÄŸu bu rekor kapasite artÄ±ÅŸÄ±, TÃ¼rk turizminde yeni bir rekor beklentisinin Ã¶nemli bir gÃ¶stergesidir.

SunExpress de en Ã¶nde ve lider pozisyonda olacaÄŸÄ±na dair taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ devam ettiriyor. 2020'de sadece Avrupa'dan TÃ¼rkiye'ye 7 milyon koltuk arz edilecek. 2020 yazÄ±nda 14 yeni rota daha aÃ§acaÄŸÄ±z. Toplamda da TÃ¼rkiye'den 17 ÅŸehri, Avrupa'da 39'dan fazla noktaya direkt tarifeli uÃ§uÅŸ ile baÄŸlayacaÄŸÄ±z. Yani kapasitemiz artacak."

2020'DE YENÄ° UÃ‡UÅž NOKTALARI

SunExpress CEO'su Bischof, konuÅŸmasÄ±nda 2020 yÄ±lÄ±nda yeni aÃ§Ä±lacak uÃ§uÅŸ noktalarÄ±ndan da bahsetti. YazÄ±n Antalya'dan Almanya'nÄ±n Bremen ve Fransa'nÄ±n Marsilya ÅŸehirlerine ilk kez uÃ§maya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bischof, "SunExpress, Antalya-Avrupa uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±ndaki birÃ§ok destinasyonda frekans artÄ±ÅŸÄ± sunuyor. Havayolu, Antalya kalkÄ±ÅŸlÄ± BudapeÅŸte uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± haftada 6'ya, Viyana uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± haftada 5'e, BrÃ¼ksel uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± haftada 4'e, Prag ve Paris uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± haftada 3'e, Lyon uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± ise haftada 2'ye Ã§Ä±karÄ±yor. Åžirket, Antalya'yÄ± iÃ§ hatlarda 8, dÄ±ÅŸhatlarda ise 43 destinasyona baÄŸlayacak" ifadelerini kullandÄ±.

ANADOLU'NUN 13 ÅžEHRÄ°NDEN AVRUPA'NIN 17 ÅžEHRÄ°NE HAVA KÃ–PRÃœSÃœ

Anadalu ÅŸehirleri ile Avrupa ÅŸehirleri arasÄ±ndaki uÃ§uÅŸ rotalarÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Jens Bischof, "Ä°zmir'in konumunu gÃ¼Ã§lendirmeye devam ediyoruz. Ä°zmir'e Milano'dan, ÃœskÃ¼p ve Prag'tan, Ercan(KKTC)'dan BudapeÅŸte'den seferler gerÃ§ekleÅŸecek. Ä°zmir'e bu yaz toplamda 3,1 milyon koltuk arz edeceÄŸiz. Ä°zmir'i iÃ§ hatlarda 13 ÅŸehre, dÄ±ÅŸ hatlarda ise 38 noktaya baÄŸlayacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca Anadolu ÅŸehirleri ile Avrupa ÅŸehirleri arasÄ±nda da yeni uÃ§uÅŸ rotalarÄ± olacak. Adana'dan Hamburg, Viyana, BrÃ¼ksel, ve BalÄ±kesir Edremit'e ve EskiÅŸehir'den DÃ¼sseldorf'a, Malatya'dan Franfurt'a Konya'dan da Helsinki'ye uÃ§acaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BOEÄ°NG 737-MAX SÄ°PARÄ°ÅžÄ° HAKKINDA

SunExpress CEO'su Bischof, toplantÄ±da basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Boeing 737-Max tipi uÃ§aklarÄ±n dÃ¼nya genelinde uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan bir gazatecinin "SunExpress'in yeni 737 Max sipariÅŸi vermesini nasÄ±l yorumlayacaÄŸÄ±z?" ÅŸeklinde sorusunu yanÄ±tlayan Bischof, "Elbette Ã§ok ciddi bir tÃ¼rbÃ¼lans var bu model ile ilgili. Ama stratejik olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda biz uÃ§aklarÄ±mÄ±zÄ± 15-20 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemler iÃ§in alÄ±yoruz. DolayÄ±sÄ±yla SunExpress hala bu taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼n arkasÄ±nda. Bu doÄŸrultuda Dubai'de 10 adet yeni sipariÅŸ verildi. Boeing ve yolcularÄ±mÄ±z iÃ§in ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yoruz; biz gerÃ§ekten bu modele inanÄ±yoruz. Ã‡ok etkin, verimli ve en gÃ¼venli uÃ§aklardan biri dÃ¼nyada. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ekonomik ve ekolojik faydalar sunuyor. YakÄ±t tÃ¼ketimi 737 NG'ye gÃ¶re yÃ¼zde 15 daha az. Evet zorluklar var ama faydalarÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. 737 Max'Ä±n menzili yÃ¼ksek olduÄŸu iÃ§in yeni destinasyonlar da dÃ¼ÅŸÃ¼nebileceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

"SABÄ°HA GÃ–KÃ‡EN HAVALÄ°MANI'NDAKÄ° BÃœYÃœME FIRSATLARINDAN FAYDALANACAÄžIZ"

Jens Bischof, "Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndaki tek pist ile slot sorununun SunExpress'in bÃ¼yÃ¼mesini sÄ±nÄ±rlandÄ±ran bir faktÃ¶r mÃ¼dÃ¼r?" ÅŸeklindeki soruya ise ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi:

"Pist ve slot meselesi ÅŸu noktada bizim iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sorun teÅŸkil etmiyor. Tabii ikinci piste acilen ihtiyaÃ§ var Sabiha GÃ¶kÃ§en'deki bÃ¼yÃ¼meyi artÄ±rabilmek iÃ§in. Ä°kinci pist bizim de esnek olmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak. Ama pazardaki geliÅŸmeyi gÃ¶rmek lazÄ±m. Bizim operasyon merkezlerimiz sÃ¶ylediÄŸim noktalara(Antalya-Ä°zmir) odaklanÄ±yor. Ama Sabiha GÃ¶kÃ§en'deki bÃ¼yÃ¼me fÄ±rsatlarÄ±ndan da faydalanÄ±yor olacaÄŸÄ±z."

1 Mart itibarÄ±yla Eurowings'in yeni CEO'su olarak gÃ¶reve baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten SunExpress CEO'su Jens Bischof, toplantÄ±nÄ±n sonunda 15 Nisan itibarÄ±yla gÃ¶revi devralacak olan SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki'yi de tanÄ±ttÄ±. SunExpress Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Ã‡alÄ±ÅŸkan ve SunExpress Almanya Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alper Ã–zen de Bischof'a teÅŸekkÃ¼r plaketi takdim etti.