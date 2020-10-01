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    HaberlerEkonomi Haberleri SunExpress, artık uçaklar için tasarım yapabilecek
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    01.10.2020 - 10:09 | | DHA

    SunExpress, artık uçaklar için tasarım yapabilecek

    SunExpress'in havacılık tasarım ve sertifikasyon alanlarındaki mühendislik altyapısı ve yetkinliği, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından 'Tasarım Organizasyonu Onayı' (DOA) sertifikası ile tescillendi. SunExpress, sertifika ile birlikte EASA tarafından bu alanda Türkiye'de yetkilendirilen ikinci hava yolu şirketi oldu.

    SunExpress, artık uçaklar için tasarım yapabilecek

     

    Antalya ve İzmir'in yanı sıra toplam 11 Anadolu kentini direkt tarifeli seferlerle hem birbirlerine hem de Avrupa'ya bağlayan SunExpress, filosunda bulunan uçaklar veya diğer ulusal veya uluslararası operatörlerin uçakları için belirli kategorilerde tasarım, tamir ve uçuş koşullarını onaylama hizmeti vermeye başladı.

    SunExpress CEO Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Havacılık sektörünün Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiği bugünlerde, böylesine önemli bir yetkilendirmeyi almamızda emeği geçen tüm ekip üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Artık yalnızca filo işleten bir havayolu değil, aynı zamanda hem ulusal hem uluslararası operatörlerin uçakları için tamir ve modifikasyon hizmeti veren önemli bir havacılık ortağıyız. Söz konusu hizmetleri verebilme yetkisine sahip Türkiye'deki iki havayolundan biri olarak bu yetkilendirme gerek SunExpress gerek Türkiye için oldukça önemli ve gurur verici bir başarıdır. Bu başarı, havacılık tutkumuz ile birlikte Türk havacılığına, turizmine ve ekonomisine desteğimizi artırarak sürdürme çabalarımızın bir sonucudur" diye konuştu.

    Şu ana kadar söz konusu hizmetler için dışarıdan destek alan hava yolu şirketi, 'EASA Tasarım Organizasyonu Onayı' yetkisi ile artık mühendislik tasarım, sertifikasyon ve uçuş koşulları onayı paketlerini kendi bünyesinde hazırlayıp onaylayabilecek. Bu sayede filosundaki uçaklar için modifikasyon maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak olan hava yolu şirketi, aynı zamanda diğer ulusal veya uluslararası operatörlere ve müşterilere de mühendislik tasarım, sertifikasyon ve uçuş koşulları onayı hizmeti sunacak.

    Motosiklet kazaları güvenlik kamerasına böyle yansıdıBeylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde dün meydana gelen motosiklet kazalarında sürücüler ölümden döndü. E-5 üzerinde meydana gelen kaza sonrası olaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün vurdumduymaz tavırları insanlık ölmüş dedirtirken, başka bir kazada ise sürücü metrelerce savrularak park halindeki bir araba vurarak durabildi. Kazalar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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