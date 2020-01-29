SunExpress'in yeni üst yöneticisi Max Kownatzki oldu

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Jens Bischof''un Eurowings CEO'su olmasında sonra boşalan şirketin CEO'luk görevine SunExpress Yönetim Kurulu tarafından Max Kownatzki getirildi.

Lufthansa Group Hub Havayolları Uçuş ağı ve Ortaklık Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev alan Max Kownatzki, Almanya ve Türkiye arasındaki en büyük tatil ve etnik seyahat hava yollarından biri olan SunExpress'in yönetimini, 15 Nisan itibarıyla üstlenecek.

Her yıl, 4 bin 200'den fazla çalışanı ile 10 milyon yolcuyu hayallerinin tatiline ve sevdiklerine kavuşturan SunExpress, geçen yıl 84 uçağı ile şirket tarihinin en büyük filosunu işletti.

Kownatzki, bu yıl havacılık ve turizmde 30. yılını kutlayan SunExpress'in Türkiye'deki merkezi Antalya ve Almanya'daki merkezi Frankfurt'ta görevini icra edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Dr. Max Kownatzki'nin SunExpress CEO'su olarak görevine başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aycı, "Mesleki tecrübesi ile kendini kanıtlamış bir profesyonel olarak Kownatzki'nin SunExpress'i, büyüme yolculuğunda daha ileriye taşıyacağına ve Avrupa'nın rekabet ortamında güçlü bir marka olarak konumlandıracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

SunExpress Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Thorsten Dirks ise SunExpress'in, yeni CEO'su ile tatil hava yolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Dr. Max Kownatzki

Kariyerine 2002'de New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman'da başlayan 47 yaşındaki Max Kownatzki, 2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak hava yolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık verdi. 2013'te Qantas Airways'in yan kuruluşu olan Avustralya Jetstar Group'a Strateji Başkanı olarak atanan Kownatzki, iki yıl sonra 2015'te Lufthansa'da Eurowings Avrupa Ticaret Müdürü olarak göreve başladı ve daha sonra Wings Project kapsamında şirketin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük etti. Eurowings'te İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Kownatzki, 2017 yılından bu yana Hub Havayolları Lufthansa, Swiss ve Avusturya Havayolları ağ planlaması ve stratejik birleşmelerinden sorumlu oldu.

Max Kownatzki, İsviçre St. Gallen Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra doktorasını da tamamladı. Alman vatandaşlığının yanı sıra ABD vatandaşlığı da olan Kownatzki'nin ticari pilotluk lisansı da bulunuyor.