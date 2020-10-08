Süper Loto sonuçları 8 Ekim açıklandı! Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 27.623.085 TL devretti. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EKİM

1 - 10 - 21 - 25 - 42 - 48





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ONLİNE SÜPER LOTO NASIL OYNANIR

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et.

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