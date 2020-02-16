Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Önce emniyet ve güvenlik, önce kar ya da büyüme değil, biz süpermarket yönetmiyoruz, bizim yönettiğimiz şirket süpermarket değil, o kafayla yönetemezsin, o kafayla büyüyemezsin, o kafayla büyürsen, başımıza iş getirirsin” dedi.



İlker Aycı, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ‘Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi’ne katıldı:



İşimiz uçuş emniyeti



İlker Aycı, uçuş emniyetinin önemine işaret ederek, şunları aktardı:

“Bizim işimiz uçuş emniyeti. Bir yerden bir yere giderken bazen bize kızanlar oluyor. ‘Falanca hava yolu indi, THY neden inmedi, falanca hava yolları kalktı, siz neden kalkmadınız, sen neden Trabzon’a inmedin de başka havaalanına indin?’ diyenler oluyor. Bizim işimiz uçuş emniyeti. Önemli olan sizi 1 saat geç götürelim ama sağlam ve emniyetli götürelim. THY ailesi olarak asıl meselemiz bizim gönüllere girmek, kalplere

dokunmaktır.”

Ocak ayına güçlü bir başlangıç yaptıklarını, yıla yüzde 10 büyüme ile başladıklarını aktaran Aycı, şunları söyledi:

Güçlü başlangıç

“Hem yolcu sayımız, hem transfer yolcu sayımızdaki hem de kargodaki artışımızla birlikte 2020 yılına çok güçlü başlangıç yaptık. Açıklayacağımız bilançomuzda tüm bu etkilerine şahit olacağız. Büyümek önemli. Her şirket büyümek ve kar etmek ister ama önemli olan biraz da kalplerde edindiğiniz yerdir. THY olarak bunu önemsiyoruz, bunu sağlamlaştırmak isteyen bir anlayışla çalışıyoruz.”

‘Çok önemli bir kâr açıklayacağız’



İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nın yapılması ve taşınması süreçlerine atıfta bulunarak, sürecin sıkıntısız şekilde yürütüldüğünü dile getirdi ve şunları söyledi:



“Bu yıl çok önemli bir kar açıklayacağız. Genelde değişim ve dönüşümlerde şirketler pazar kaybeder, büyük zararlar yaşarken, biz kar açıklamayı yine başaracağız. Güçlü ve önemli bir yılı geride bıraktık. Önemli bir krizi etkiyi bilançomuzda, Boeing’lerden dolayı yaşamıştık ama onlarla da el sıkışarak, tazminat konusunu çözerek geçen yılı dostane kapatmayı başardık. Sadece yolcu taşımada değil, kargoda da dünyada en çok ülkeye ulaşan hava yolu olmayı başardık. Turkish Cargo bugün dünyada yüzde 4.1 pazar payına sahip, dünyada yedinciliğe çıktık, hedefimiz ilk 3. Aslında hedefimiz liderlik ama şimdilik ilk üç, ilk beş diyelim.”



Otoyol hedefi 36 bin 500 km



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Hedeflerimiz büyük. Yakın zamanda bölünmüş yol uzunluğumuzun 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.



Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi’nde konuşan Turhan, “Bölünmüş yol uzunluğu 17 yıl önce sadece 6 bin 100 kilometreydi, şu an 27 bin 288 kilometre. Yüksek hızlı tren ağımızı 10 bin kilometreye çıkarmayı planlıyoruz, şu an 1300 kilometre. Hayal kurmuyoruz, çünkü bugüne kadar ne dediysek yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar TL yatırım yaptık” diye konuştu.