Sürat Kargo’ya TVRM Kovid-19 sertifikası

Sürat Kargo, hem çalışanları hem de müşterileri için Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri alması nedeniyle TVRM (Transmittable Virus Risk Management) Kovid-19 sertifikasını almaya hak kazandı.

RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri tarafından verilen sertifikanın duyurulmasına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ/PDY aidiyeti belirlenen şirketlerin TMSF’ye geçtiğini anımsattı. Gülal şunları söyledi:

“Kasım 2016’da Sürat Kargo’nun 275 milyon liralık cirosu vardı. 2020 Eylül itibarıyla yüzde 90 artışla 522 milyon liralık ciroyu yakaladı. Devraldığımızda zarar eden bir şirket söz konusuydu, 12.7 milyon lira net zararı vardı. Yine 2020 Eylül sonu itibarıyla şirket, 20 milyon lira net kar elde eder duruma geldi. Yüzde 241’lik artış söz konusu. Yıl sonu hedefimiz 40 milyon lira net kar, 700 milyon liralık ciro. Satış düşüncemiz var. Belki önümüzdeki dönemde, belki 2021’in ilk çeyreğinde Sürat Kargo ile ilgili bir satış aksiyonu almak istiyoruz.”