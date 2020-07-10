Sürücüsüz arabada 5. vitese geçiyor!

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi olarak Japon Toyota’yı sollayan ve ikinci çeyrekte 90.000’den fazla elektrikli otomobil satarak koronavirüs kaynaklı karantinadan diğer otomobil üreticileri gibi etkilenmediğini gösteren Tesla, şimdi de otonom sürüş teknolojisinde gaza bastı.



Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin ‘5. seviye’ otonom sürüş teknolojisini ulaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Taşıtların kendi kendilerine sürme becerisi 1’den 5’e kadar olan bir skalada değerlendiriliyor. Sürücünün hiç müdahalesi olmadan A noktasından B noktasına gidebilen araçlar 5. seviye otonom araç olarak adlandırılıyor.



Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda (WAIC) yayımlanan video mesajında Musk teknolojinin temel fonksiyonlarının bu sene içinde tamamlanacağına inandığını vurguladı. Musk, “Araçların bir süre sonra tam otonom olacağına ve bunun çok hızlı gerçekleşeceğine eminim. Bu yıl 5. seviye otonomide temel işlevsellik sağlanır” dedi. Tesla’nın araçlarında şu ana sürücüye yardımcı olan ‘Autopilot’ sistemi var.



Daha çok bilgisayar



Tesla’nın yanı sıra diğer otomotiv devleri ile Alphabet ve Uber gibi teknoloji firmaları da otonom sürüş araştırmalarına milyarlarca dolar yatırım yapmış durumda. Ancak otomotiv çevreleri halkın otonom sürüşe güven duymasının zaman alabileceğini düşünüyor.



Elon Musk video mesajında ayrıca Tesla’nın yeni bir soğutma sistemi ya da ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını ve bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini de söyledi. Beklentilerin üzerinde gelen satışlar Tesla hisselerine de yansıdı. Şirketin piyasa değeri 260 milyar dolara yaklaştı.



Musk ismiyle dolandırdılar



Ünlülerin adını kullanarak internet üzerinden Bitcoin dolandırıcılığı yapanların Elon Musk’ın ismiyle de 2 milyon dolara yakın para topladıkları belirtiliyor. Bitcoin.com’daki habere göre Youtube üzerinden Musk’ın kripto para dağıttığı yalan haberiyle sanal paralar toplanıyor. Kripto paraların katlayacakları beklentisiyle Elon Musk, Spacex ve Tesla uzatılı Bitcoin adreslerine sanal para yollayanlar ise 2 milyon dolarlık sanal paralarından oldular.